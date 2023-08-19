В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев и Гаич не сыграют в дерби с «Динамо»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал причины отсутствия Игоря Акинфеева и Милана Гаича в стартовом составе московских армейцев в дерби с «Динамо» в 5-м туре РПЛ.

«Сегодня недоступными по медицинским показаниям будут Игорь Акинфеев и Милан Гаич. Оба могли принять участие в игре. Но, учитывая целый ряд факторов, тренерский штаб решил не рисковать. Оба в ближайшее время вернутся к тренировкам в общей группе. Переживать не стоит, но сегодня принято такое решение», — заявил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнётся в 15:00 (мск).

В первых четырёх турах РПЛ «Динамо» набрало семь очков, ЦСКА набрал девять баллов. Бело-голубые располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице, ЦСКА идёт на третьем месте.