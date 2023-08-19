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Захарян прошёл медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»

Всё готово к завершению трансфера.
19 августа 2023 14:49
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что полузащитник московского клуба уже прошел медосмотр для трансфера в испанский «Реал Сосьедад».

«По моей информации, Захарян прошел медосмотр», - цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Захаряну 20 лет. За первую команду бело-голубых он начал играть в января 2021 года. В прошлом сезоне РПЛ молодой вингер провел 27 матчей, забил 4 гол и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что контракт Захаряна с испанским клубом будет рассчитан на четыре года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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