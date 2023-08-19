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Врач ЦСКА намекнул на скорый уход Карраскаля

Спортсмен должен перебраться в столичное «Динамо».
19 августа 2023 14:52
автор: Александр Кожевников

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов, сообщая о состоянии травмированных игроков команды, намекнул на уход Хорхе Карраскаля из коллектива.

«Бактиёр Зайнутдинов находится в Стамбуле, чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то о нём вы всё знаете лучше меня», - приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

26-летний Карраскаль перешёл в ЦСКА из «Ривер Плейт». Трансфер колумбийца обошёлся армейцам в 6 млн евро. В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем чемпионате России он не провёл ни одного матча.

источник: ПФК ЦСКА
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