Врач ЦСКА намекнул на скорый уход Карраскаля

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов, сообщая о состоянии травмированных игроков команды, намекнул на уход Хорхе Карраскаля из коллектива.

«Бактиёр Зайнутдинов находится в Стамбуле, чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то о нём вы всё знаете лучше меня», - приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

26-летний Карраскаль перешёл в ЦСКА из «Ривер Плейт». Трансфер колумбийца обошёлся армейцам в 6 млн евро. В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем чемпионате России он не провёл ни одного матча.