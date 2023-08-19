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В ЦСКА ждут, что Виктор Давила приедет в расположение клуба на следующей неделе

Чилийского форварда ожидают к матчу с «Оренбургом».
19 августа 2023 15:08
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 августа, издание Metaratings сообщает о том, что руководство ЦСКА ждёт нападающего Виктора Давилу в расположение армейского клуба до 25 августа.

В этот день состоится матч красно-синих против «Оренбурга» в рамках 6-го тура РПЛ.

Согласно данным источника, чилийский форвард может быть включен в заявку на эту встречу.

Ранее сообщалось, что трансфер Давилы обойдется московским армейцам в 5 млн евро. В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл за мексиканский «Леон» 31 матч, забил 10 голов и оформил четыре результативных передачи. Также на его счету один матч за сборную Чили.

источник: Metaratings.ru
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