В ЦСКА ждут, что Виктор Давила приедет в расположение клуба на следующей неделе

Сегодня, 19 августа, издание Metaratings сообщает о том, что руководство ЦСКА ждёт нападающего Виктора Давилу в расположение армейского клуба до 25 августа.

В этот день состоится матч красно-синих против «Оренбурга» в рамках 6-го тура РПЛ.

Согласно данным источника, чилийский форвард может быть включен в заявку на эту встречу.

Ранее сообщалось, что трансфер Давилы обойдется московским армейцам в 5 млн евро. В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл за мексиканский «Леон» 31 матч, забил 10 голов и оформил четыре результативных передачи. Также на его счету один матч за сборную Чили.