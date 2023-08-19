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Малиновский подписал контракт с «Дженоа»

Украинец продолжит выступления в Серии А.
19 августа 2023 15:40
автор: Александр Кожевников

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в клубе итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Итальянский клуб договорился с «Марселем» об аренде футболиста на один сезон с правом выкупа.

Малиновский в минувшем сезоне выступал за «Марсель» на правах аренды. Права на игрока принадлежали «Аталанте», однако французский клуб выкупил игрока в нынешнее межсезонье.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Малиновский провел 23 матча, в которых забил два гола.

источник: ФК «Дженоа»
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