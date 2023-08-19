Малиновский подписал контракт с «Дженоа»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжит карьеру в клубе итальянской Серии А «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Итальянский клуб договорился с «Марселем» об аренде футболиста на один сезон с правом выкупа.

Малиновский в минувшем сезоне выступал за «Марсель» на правах аренды. Права на игрока принадлежали «Аталанте», однако французский клуб выкупил игрока в нынешнее межсезонье.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Малиновский провел 23 матча, в которых забил два гола.