Федотов высказался о возможном уходе Карраскаля из команды

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Главная тема для болельщиков — это Карраскаль? У нас главная тема — игра с «Динамо», мы всеми мыслями там. Вчера была предыгровая тренировка, мы готовились к тому, что он сегодня, возможно, поможет команде, но по причине мышечных спазмов он не принимал участия в занятии. Про дальнейший ход событий я пока говорить не могу, не знаю всех тонкостей и нюансов», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Спортсмен может перебраться в столичное «Динамо».

26-летний Карраскаль перешёл в ЦСКА из «Ривер Плейт». Трансфер колумбийца обошёлся армейцам в 6 млн евро. В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем чемпионате России он не провёл ни одного матча.