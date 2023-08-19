«Белой завистью завидую». Дзюба заявил, что пропустит матч «Краснодар» — «Локомотив»

Российский форвард «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что не выйдет на поле в матче 5-го тура РПЛ сезона-2023/24 с «Краснодаром».

«Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Тяжело такие матчи пропускать, белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой стадион и отличная атмосфера. Уверен, что мы сможем вырвать победу», — заявил Дзюба в своих социальных сетях.

Нападающий «Локомотива» продолжает восстанавливаться от травмы.

Напомним, 19 августа в 19:30 (мск) в матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» проведёт домашний матч с «Локомотивом». По итогам первых четырёх туров «быки» расположились на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в четырёх матчах. Дела «Локомотива» складываются не лучшим образом. Железнодорожники идут только на девятом месте с пятью баллами в активе.