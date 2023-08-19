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ЦСКА со счётом 1:0 обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче 5-го тура РПЛ

Единственный гол на счету Антона Заболотного.
ЦСКА со счётом 1:0 обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче 5-го тура РПЛ
19 августа 2023 15:53
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

Подошёл к концу первый тайм матча в рамках 5-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле принимает ЦСКА.

Отметим, что первая половина встречи закончилась со счётом 1:0 в пользу столичных армейцев.

Единственный гол на счету Антона Заболотного. На 6-й минуте форвард армейцев вывел гостей вперёд, отправив мяч в ворота Антона Шунина с близкого расстояния.

На 34-й минуте жёлтую карточку получил камерунский полузащитник «Динамо» Николя Нгамалё. Спустя семь минут был предупреждён защитник ЦСКА Виллиан Роша.

Напомним, в первых четырёх турах РПЛ бело-голубые набрали семь очков и расположились на седьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА с девятью баллами в активе идёт на третьем месте.

источник: «Советский спорт»
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