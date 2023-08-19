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Алексей Миранчук не получил номер в «Аталанте» на новый сезон

Российский хавбек принадлежит итальянской команде с 2020 года. 
19 августа 2023 16:11
автор: Глеб Шевяков

«Аталанта» представила список номеров для футболистов своей команды, однако полузащитник Алексей Миранчук не получил номер на сезон-2023/2024.

Большая вероятность того, что главный тренер «Бергамо Кальчо» Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего игрока, поэтому россиянин может покинуть клуб в ближайшее время.

Добавим, Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино», за который сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: ФК «Аталанта»
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