ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Динамо» — ЦСКА: форвард хозяев Муми Нгамалё сравнял счёт

В начале второго тайма бело-голубые восстановили равновесие в счёте.
19 августа 2023 16:14
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч в рамках 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

На 46-й минуте нападающий бело-голубых Муми Нгамалё сравнял счёт, воспользовавшись оплошностью в обороне армейцев.

Ранее на 6-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный вывел ЦСКА вперёд, отправив мяч в ворота Антона Шунина с близкого расстояния.

Таким образом, на текущий момент счёт в матче: 1:1.

Напомним, в первых четырёх турах РПЛ бело-голубые набрали семь очков и расположились на седьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА с девятью баллами в активе идёт на третьем месте.

источник: «Советский спорт»
В «Локомотиве» высказались о слухах о возможном уходе Вильсона Изидора 
Нападающий присоединился к железнодорожниками в прошлом году.
19.08.2023 16:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джикия высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
Сегодня игрок «Динамо» прошёл медобследование в Испании для завершения сделки.
19.08.2023 16:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Спартака» Николсон может перейти в английский «Уотфорд»
Ямайский форвард выступает за красно-белых с января 2023 года.
19.08.2023 16:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Алексей Миранчук не получил номер в «Аталанте» на новый сезон
Российский хавбек принадлежит итальянской команде с 2020 года. 
19.08.2023 16:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА со счётом 1:0 обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче 5-го тура РПЛ
ЦСКА со счётом 1:0 обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче 5-го тура РПЛ
Единственный гол на счету Антона Заболотного.
19.08.2023 15:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Федотов высказался о возможном уходе Карраскаля из команды
Спортсмен должен перебраться в столичное «Динамо».
19.08.2023 15:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Белой завистью завидую». Дзюба заявил, что пропустит матч «Краснодар» — «Локомотив»
Форвард железнодорожников продолжает восстанавливаться от травмы.
19.08.2023 15:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Малиновский подписал контракт с «Дженоа»
Украинец продолжит выступления в Серии А.
19.08.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.