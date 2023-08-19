«Динамо» — ЦСКА: форвард хозяев Муми Нгамалё сравнял счёт

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч в рамках 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

На 46-й минуте нападающий бело-голубых Муми Нгамалё сравнял счёт, воспользовавшись оплошностью в обороне армейцев.

Ранее на 6-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный вывел ЦСКА вперёд, отправив мяч в ворота Антона Шунина с близкого расстояния.

Таким образом, на текущий момент счёт в матче: 1:1.

Напомним, в первых четырёх турах РПЛ бело-голубые набрали семь очков и расположились на седьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА с девятью баллами в активе идёт на третьем месте.