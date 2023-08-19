Нападающий «Спартака» Николсон может перейти в английский «Уотфорд»

Сегодня, 19 августа, спортивный обозреватель The Athletic Адам Левенталь сообщает в своих социальных сетях о том, что форвард «Спартака» Шамар Николсон может перейти в клуб «Уотфорд».

Согласно данным источника, между сторонами идут переговоры, но соглашение пока не было достигнуто. На текущий момент клубы решают на каких условиях будет проходить сделка. Отмечается, что есть варианты как с арендой нападающего, так и с его полноценным трансфером.

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.