ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нападающий «Спартака» Николсон может перейти в английский «Уотфорд»

Ямайский форвард выступает за красно-белых с января 2023 года.
19 августа 2023 16:16
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 августа, спортивный обозреватель The Athletic Адам Левенталь сообщает в своих социальных сетях о том, что форвард «Спартака» Шамар Николсон может перейти в клуб «Уотфорд».

Согласно данным источника, между сторонами идут переговоры, но соглашение пока не было достигнуто. На текущий момент клубы решают на каких условиях будет проходить сделка. Отмечается, что есть варианты как с арендой нападающего, так и с его полноценным трансфером.

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
Джикия высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
Сегодня игрок «Динамо» прошёл медобследование в Испании для завершения сделки.
19.08.2023 16:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» — ЦСКА: форвард хозяев Муми Нгамалё сравнял счёт
В начале второго тайма бело-голубые восстановили равновесие в счёте.
19.08.2023 16:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Алексей Миранчук не получил номер в «Аталанте» на новый сезон
Российский хавбек принадлежит итальянской команде с 2020 года. 
19.08.2023 16:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА со счётом 1:0 обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче 5-го тура РПЛ
ЦСКА со счётом 1:0 обыгрывает «Динамо» после первого тайма в матче 5-го тура РПЛ
Единственный гол на счету Антона Заболотного.
19.08.2023 15:53
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Федотов высказался о возможном уходе Карраскаля из команды
Спортсмен должен перебраться в столичное «Динамо».
19.08.2023 15:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Белой завистью завидую». Дзюба заявил, что пропустит матч «Краснодар» — «Локомотив»
Форвард железнодорожников продолжает восстанавливаться от травмы.
19.08.2023 15:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Малиновский подписал контракт с «Дженоа»
Украинец продолжит выступления в Серии А.
19.08.2023 15:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Динамо» — ЦСКА: форвард армейцев Антон Заболотный открыл счёт
Гол был забит на 6-й минуте.
19.08.2023 15:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.