Джикия высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия выразил своё мнение по поводу скорого перехода хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее появилась информация, что 20-летний игрок в субботу, 19 августа, прошёл медицинское обследование для завершения трансфера в испанский клуб и в скором времени подпишет контракт.

«Когда только начали писать об интересе «Челси» к Захаряну, я сказал, что буду рад за молодых футболистов из чемпионата России, если они заявят о себе и получат приглашения из ведущих лиг. Если у Арсена всё сложится, напишу ему, от души поздравлю, буду следить за карьерой и статистикой. Интересно, как игрок из РПЛ может смотреться сегодня в Испании», приводит слова 29-летнего футболиста пресс-служба красно-белых.

Добавим, Захарян является воспитанником «Динамо». За основную команду бело-голубых он начал выступать в начале 2021 года. В текущем сезоне за московский клуб он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал один ассист. Предполагаемая сумма трансфера россиянина в «Реал Сосьедад» составляет 12-13 млн евро.