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В «Локомотиве» высказались о слухах о возможном уходе Вильсона Изидора 

Нападающий присоединился к железнодорожниками в прошлом году.
19 августа 2023 16:40
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что московский клуб не получал предложений по форварду Вильсону Изидору.

Ранее появилась информация, что французский футболист согласовал соглашение на пять лет с «Марселем», однако пока «олимпийцы» не договорились со столичной командой о трансфере.

«Как я уже вам говорил неделю назад, у нас нет каких‑либо официальных бумаг или обращений в клуб. Мы не ведем переговоров по Изидору с кем бы то ни было, а сообщения о том, что мы уже близки к соглашению — очевидная дезинформация. Отсутствие Изидора в Краснодаре связано лишь с медицинскими причинами», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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