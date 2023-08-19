В «Локомотиве» высказались о слухах о возможном уходе Вильсона Изидора 

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что московский клуб не получал предложений по форварду Вильсону Изидору.

Ранее появилась информация, что французский футболист согласовал соглашение на пять лет с «Марселем», однако пока «олимпийцы» не договорились со столичной командой о трансфере.

«Как я уже вам говорил неделю назад, у нас нет каких‑либо официальных бумаг или обращений в клуб. Мы не ведем переговоров по Изидору с кем бы то ни было, а сообщения о том, что мы уже близки к соглашению — очевидная дезинформация. Отсутствие Изидора в Краснодаре связано лишь с медицинскими причинами», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.