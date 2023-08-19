«Балтика» и «Урал» назвали стартовые составы на матч РПЛ

19 августа в 17:30 (мск) в матче 5-го тура РПЛ сезона-2023/24 калининградская «Балтика» сыграет дома против екатеринбургского «Урала».

Объявлены стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Маляров, Гассама, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Казаев, Энрикес, Галоян, Пуцко, Радмановац.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Кики, Итало, Мишкич, Аюпов, Егорычев, Юшин, Каштанов.

По итогам первых 4-х туров калининградский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в активе. На счет «Урала» 10 баллов и вторая строчка.