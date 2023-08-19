ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Балтика» и «Урал» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 (мск).
19 августа 2023 16:41
автор: Виталий Овсянников

19 августа в 17:30 (мск) в матче 5-го тура РПЛ сезона-2023/24 калининградская «Балтика» сыграет дома против екатеринбургского «Урала».

Объявлены стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Маляров, Гассама, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Казаев, Энрикес, Галоян, Пуцко, Радмановац.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Кики, Итало, Мишкич, Аюпов, Егорычев, Юшин, Каштанов.

По итогам первых 4-х туров калининградский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в активе. На счет «Урала» 10 баллов и вторая строчка.

источник: «Советский спорт»
Сердар Азмун попал в сферу интересов итальянского клуба 
В настоящее время игрок выступает за «Байер».
19.08.2023 16:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» — ЦСКА: Смолов реализовал пенальти и вывел бело-голубых вперёд
На текущий момент счёт в матче: 2:1.
19.08.2023 16:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Посещаемость матча «Динамо» — ЦСКА превысила 18 тысяч зрителей 
Московское дерби проходит на домашней арене бело-голубых.
19.08.2023 16:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Локомотиве» высказались о слухах о возможном уходе Вильсона Изидора 
Нападающий присоединился к железнодорожниками в прошлом году.
19.08.2023 16:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джикия высказался о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
Сегодня игрок «Динамо» прошёл медобследование в Испании для завершения сделки.
19.08.2023 16:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Спартака» Николсон может перейти в английский «Уотфорд»
Ямайский форвард выступает за красно-белых с января 2023 года.
19.08.2023 16:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Динамо» — ЦСКА: форвард хозяев Муми Нгамалё сравнял счёт
В начале второго тайма бело-голубые восстановили равновесие в счёте.
19.08.2023 16:14
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Алексей Миранчук не получил номер в «Аталанте» на новый сезон
Российский хавбек принадлежит итальянской команде с 2020 года. 
19.08.2023 16:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.