«Динамо» — ЦСКА: Смолов реализовал пенальти и вывел бело-голубых вперёд

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч в рамках 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

На 83-й минуте в ворота красно-синих был назначен пенальти за игру рукой Антона Заболотного. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Фёдор Смолов.

Таким образом, на текущий момент счёт в матче: 2:1 в пользу «Динамо».

Напомним, в первых четырёх турах РПЛ бело-голубые набрали семь очков, и расположились на седьмой позиции в турнирной таблице. ЦСКА с девятью баллами в активе идёт на третьем месте.