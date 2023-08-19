Сердар Азмун попал в сферу интересов итальянского клуба 

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттерберг в своих соцсетях.

Как утверждает источник, переговоры о трансфере 28-летнего футболиста находятся на начальном этапе, поэтому стороны пока не достигли никаких договорённостей.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» рассматривает возможность возвращение иранца в питерский клуб.

Добавим, что Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за «фармацевтов» он отыграл 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.