ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ

Встреча закончилась со счётом 2:1.
«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ
19 августа 2023 17:00
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Андрей Аносов/«Совспорт»

Подошёл к концу матч в рамках 5-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле принимало ЦСКА.

Отметим, что встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

На 6-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный вывел гостей вперёд, отправив мяч в ворота Антона Шунина с близкого расстояния. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу ЦСКА.

Однако уже на 46-й минуте хозяева восстановили равновесие в счёте. Нападающий бело-голубых Муми Нгамалё, воспользовавшись оплошностью в обороне армейцев, отправил мяч в ворота Владислава Тобола.

На 83-й минуте в ворота красно-синих был назначен пенальти за игру рукой Антона Заболотного. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Фёдор Смолов.

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. На счету ЦСКА девять баллов и четвертое место.

источник: «Советский спорт»
Артём Дзюба может восстановиться от травмы к матчу с «Сочи» 
Ранее форвард «Локомотива» сообщил, что пропустит игру с «Краснодаром», которая состоится сегодня, 19 августа. 
19.08.2023 18:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Гафин: если Карраскаль перейдет в «Динамо», мы об этом сообщим
Комментарий члена совета директоров бело-голубых.
19.08.2023 18:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Марцел Личка высказался о победе «Динамо» над ЦСКА в 5-м туре РПЛ 
Бело-голубые обыграли соперника со счётом 2:1.
19.08.2023 17:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Федотов назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Динамо» 
Бело-голубые обыграли армейский клуб со счётом 2:1. 
19.08.2023 17:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зарема Салихова считает, что у Николсона присутствует недопонимание с Абаскалем
По её мнению, Шамар отлично играл при Ваноли.
19.08.2023 17:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо перехода в мадридский «Реал»
Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо перехода в мадридский «Реал»
У француза нет никакой договоренности с испанским клубом.
19.08.2023 17:38
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Джикия назвал трансфер Медины в «Спартака» удивительным
Джикия назвал трансфер Медины в «Спартака» удивительным
Парагвайский полузащитник перешёл в стан красно-белых из ЦСКА.
19.08.2023 17:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Хавбек ЦСКА Обляков признан игроком матча с «Динамо» в РПЛ 
Встреча московских команд завершилась победой бело-голубых. 
19.08.2023 17:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Георгий Джикия: для меня игра с «Зенитом» не более чем очередной матч
Встреча красно-белых и сине-бело-голубых пройдёт уже завтра, 20 августа.
19.08.2023 17:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.