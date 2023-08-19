«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ

Подошёл к концу матч в рамках 5-го тура РПЛ, в котором «Динамо» на своем поле принимало ЦСКА.

Отметим, что встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

На 6-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный вывел гостей вперёд, отправив мяч в ворота Антона Шунина с близкого расстояния. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу ЦСКА.

Однако уже на 46-й минуте хозяева восстановили равновесие в счёте. Нападающий бело-голубых Муми Нгамалё, воспользовавшись оплошностью в обороне армейцев, отправил мяч в ворота Владислава Тобола.

На 83-й минуте в ворота красно-синих был назначен пенальти за игру рукой Антона Заболотного. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Фёдор Смолов.

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. На счету ЦСКА девять баллов и четвертое место.