В «Карабахе» сообщили, что Андрей Лунёв подписал контракт с клубом

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров заявил, что российский вратарь Андрей Лунёв заключил соглашение с азербайджанской командой.

«Мы подписали контракт с Андреем Луневым по схеме 1+1. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», — приводит слова Аскерова Sport24.ru.

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Лунёв стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Байером». Всего за немецкий клуб он провёл три матча и пропустил четыре гола.