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Георгий Джикия: для меня игра с «Зенитом» не более чем очередной матч

Встреча красно-белых и сине-бело-голубых пройдёт уже завтра, 20 августа.
19 августа 2023 17:13
автор: Виталий Овсянников

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором его команда сыграет против «Зенита».

По мнению защитника красно-белых, не нужно придавать особого значения этой игре.

«Мы сыграем против хорошей команды, действующего чемпиона страны. Но для меня это очередной матч, не более того. Хорошо, что мы играем дома, при своих болельщиках. Тем более что их наконец-то будет довольно много», — цитирует Джикию официальный сайт «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве 20 августа. Начало матча запланировано на 19:30 (мск).

источник: ФК «Спартак»
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