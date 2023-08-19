Хавбек ЦСКА Обляков признан игроком матча с «Динамо» в РПЛ 

Стал известен лучший футболист матча 5-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА. Им был признан полузащитник армейцев Иван Обляков.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

25-летний игрок красно-синих провёл на поле всю игру, однако не отметился результативными действиями.

Добавим, Обляков присоединился к ЦСКА в августе 2018 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл три матча и отдал одну результативную передачу.