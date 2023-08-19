Джикия назвал трансфер Медины в «Спартака» удивительным

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от трансфера парагвайца Хесуса Медины из ЦСКА в красно-белый клуб.

По словам защитника сборной России, подобный переход удивителен.

«Я знаю, что такое дерби «Спартак» — ЦСКА. Я себе такой трансфер представить и позволить точно не могу. Хотя меня там и не ждет никто. Что касается Медины, то мы полтора года были на поле принципиальными соперниками, но теперь он — один из нас, — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Напомним, 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми летом 2023 года. Этот трансфер стал первым прямым переходом из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет.