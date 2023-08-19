Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» вместо перехода в мадридский «Реал»

Сегодня, 19 августа, издание Le Parisien сообщает о том, что долгожданный переход форварда «ПСЖ» Килиан Мбаппе в мадридский «Реал» может не состояться.

Согласно информации источника, у 24-летнего французского нападающего нет никакой договоренности с испанским клубом. Отмечается, что Мбаппе может продлить соглашение с парижанами. Его текущий контракт рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Встречу 1-го тура с «Лорьяном» (0:0) 24-летний форвард пропустил.