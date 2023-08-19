Зарема Салихова считает, что у Николсона присутствует недопонимание с Абаскалем

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.

Ранее сообщалось, что ямайский форвард может перейти в английский «Уотфорд».

«Шамар отлично выглядел при Ваноли. Думаю, присутствует дисконект с Абаскалем. Вспомните Ларссона, который становился лучшим нападающим при Тедеско, а потом пропал у Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру», — сказала Салихова в интервью «РБ Спорт».

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.