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Зарема Салихова считает, что у Николсона присутствует недопонимание с Абаскалем

По её мнению, Шамар отлично играл при Ваноли.
19 августа 2023 17:46
автор: Виталий Овсянников

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о нападающем красно-белых Шамаре Николсоне.

Ранее сообщалось, что ямайский форвард может перейти в английский «Уотфорд».

«Шамар отлично выглядел при Ваноли. Думаю, присутствует дисконект с Абаскалем. Вспомните Ларссона, который становился лучшим нападающим при Тедеско, а потом пропал у Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру», — сказала Салихова в интервью «РБ Спорт».

Добавим, Николсон присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В минувшем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он отыграл 27 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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