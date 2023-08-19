Федотов назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Динамо» 

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата России, в котором его команда потерпела поражение от «Динамо» со счётом 1:2.

«Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В первом тайме мы были должны забивать три мяча, во втором тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды — одна нападает, другая защищается. Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре», — приводит слова 57-летнего специалиста «Газета.Ru».

Добавим, в настоящий момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти матчей. «Динамо» находится на третьей позиции с десятью очками.