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Федотов назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Динамо» 

Бело-голубые обыграли армейский клуб со счётом 2:1. 
19 августа 2023 17:48
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата России, в котором его команда потерпела поражение от «Динамо» со счётом 1:2.

«Мы не должны проигрывать такие матчи по сути. В первом тайме мы были должны забивать три мяча, во втором тайме имели множество моментов. В футбол играют две команды — одна нападает, другая защищается. Нам надо доукомплектовать команду квалифицированными футболистами, при которых команда не будет терять в качестве при игре», — приводит слова 57-летнего специалиста «Газета.Ru».

Добавим, в настоящий момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти матчей. «Динамо» находится на третьей позиции с десятью очками.

источник: «Газета.Ru»
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