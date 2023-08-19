Марцел Личка высказался о победе «Динамо» над ЦСКА в 5-м туре РПЛ 

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о победе команды над ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных чешского специалиста.

«Хотел бы сказать, что сегодня обе команды показали хорошую игру, но были детские ошибки. Эта игра могла закончиться и 3:3. ЦСКА показал высокое качество игры, очень сильная команда. Мы сделали прессинг, давление. Переход на три центральных защитника? У ЦСКА хорошие, сильные нападающие, я хотел помочь защите в их верховой игре. Это получилось, соперник не сравнял счет», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Добавим, по итогам пяти туров РПЛ «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков. ЦСКА располагается на строчку ниже с девятью баллами.