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Дмитрий Гафин: если Карраскаль перейдёт в «Динамо», мы об этом сообщим

Комментарий члена совета директоров бело-голубых.
19 августа 2023 18:05
автор: Виталий Овсянников

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан бело-голубых.

«Вы видели сегодня Карраскаля на поле? Я тоже нет. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Это хороший игрок. Если трансфер произойдёт, мы об этом сообщим. Не смущает то, что Хорхе проводит время в ночных клубах? Нет. Честно говоря, я впервые слышу об этом», — цитирует Гафина издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» заплатит за переход колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля 7 млн евро. В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем чемпионате России он не провёл ни одного матча.

источник: Чемпионат.com
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