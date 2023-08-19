Сперцян и Пиняев попали в стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч РПЛ 

Тренерские штабы «Краснодара» и «Локомотива» назвали стартовые составы команд на матч 5-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 19 августа, на домашней арене «быков». Начало матча – 19:30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Ахметов, Батчи, Кордоба.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Фассон, Погостнов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Пиняев, Рыбчкинский, Глушенков.

В настоящее время «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Локомотив» идёт на девятой позиции с пятью очками.