В «Динамо» рассказали, когда Захарян перейдёт в «Реал Сосьедад»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал причину, по которой трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» задерживается.

Ранее появилась информация, что 20-летний игрок уже прошёл медицинское обследование для заключения контракта с испанским клубом.

«Ждите вечера, у «Реал Сосьедада» сейчас игра, все объявления будут сегодня вечером. В этой сделке участвовали не только два клуба, поэтому это заняло какое-то время, чтобы найти решение, которое устраивает всех. Мы планируем усиление в ближайшие недели, в том числе и на позицию Захаряна», – рассказал Гафин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, за свою карьеру в «Динамо» Захарян сыграл 89 матчей за основную команду, забил 19 голов и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.