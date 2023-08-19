Личка рассказал о желании сыграть в матче с хоккейным «Динамо»

46-летний чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», заявил о желании сыграть в хоккей.

«Я буду только за, если будет возможность сыграть с хоккейным «Динамо». Очень люблю хоккей. Еще в нашем детстве в Чехии была традиция, летом играем в футбол, зимой в хоккей. В России тоже самое, насколько я знаю. Я готов, уже много раз играл в хоккей, мне очень нравится этот вид спорта. С нетерпением жду возвращения КХЛ, обязательно приду смотреть матчи нашей хоккейной команды, буду их поддерживать», - заявил Марцел Личка в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, с 2020 по 2023 год чешский специалист работал главным тренером «Оренбурга». Летом 2023 года Личка возглавил московское «Динамо».