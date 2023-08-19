«Балтика» — «Урал»: форвард гостей Каштанов открыл счёт

В эти минуты проходит матч в рамках 5-го тура чемпионата России, в котором «Балтика» принимает на своём поле «Урал».

На перерыв команды ушли при счёте 0:0.

На 49-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который успешно реализовал нападающий «Урала» Алексей Каштанов.

На текущий момент счёт 0:1 в пользу гостей.

По итогам первых четырёх туров РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в активе. «Урал» идёт на второй строчке, набрав десять баллов.