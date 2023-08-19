Личка назвал свои последние слова Захаряну перед его переходом в «Реал Сосьедад» 

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, какой совет дал полузащитнику Арсену Захаряну перед его переходом в «Реал Сосьедад».

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист уже прошёл медобследование в Испании для завершения трансфера в испанскую команду.

«Последнее, что я сказал Захаряну, я пожелал ему здоровья. Сказал, что очень важно за ним следить. Нужно работать изо всех сил и биться за место в составе. Но все равно главное, чтобы не получал травмы. Очень тяжело, когда у тебя повреждение, хочешь показать себя, а ты стоишь, не можешь работать, прогрессировать. Так что здоровье, здоровье и ещё раз здоровье. За ним надо очень сильно следить», – сообщил чешский специалист в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». Всего за основную команду москвичей 20-летний футболист провёл 89 матчей, отметился 19 забитыми мячами и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.