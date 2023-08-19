«Сочи» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

«Сочи» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура чемпионата России.

Отметим, очная встреча футбольных клубов состоится в субботу, 19 августа, на арене «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Вахания, Мелехин, Ионов, Акбашев, Уткин, Глебов, Мохебби, Комличенко.

По итогам четырёх туров РПЛ «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице (3 очка), «Ростов» располагается на восьмой строчке (7 очков).