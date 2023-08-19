«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в матче 2-го тура АПЛ

Подошёл к концу матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал на своем поле «Борнмут».

Отметим, что встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу мерсисайдцев.

Уже на 3-й минуте матча гости открыли счёт усилиями Антуана Семеньо. Однако ещё до перерыва подопечным Юргена Клоппа удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперед.

На 28-й минуте Луис Диас «ножницами» отправил мяч в ворота соперника. Спустя восемь минут Мохамед Салах вывел «Ливерпуль» вперед.

Хозяевам пришлось доигрывать встречу в меньшинстве. На 58-й минуте с поля был удален Алексис Макаллистер. Однако уже спустя четыре минуты Диогу Жота забил третий гол в ворота «Борнмута».