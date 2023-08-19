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Представитель Лунёва сообщил, что голкипер мог перейти в «Ростов» этим летом 

Сегодня стало известно, что россиянин подписал контракт с «Карабахом».
19 августа 2023 19:04
автор: Глеб Шевяков

Представитель российского вратаря Андрея Лунёва, Антон Смирнов рассказал, какие предложения о продолжении карьеры получил его клиент помимо варианта с «Карабахом», с которым футболист сегодня, 19 августа, заключил соглашение.

«Конкретного оффера на бумаге не было ни от одного российского клуба. Но переговоры велись по «Балтике», «Рубину» и «Ростову». Что касается ростовской команды, мы долго и подробно общались с Виталием Витальевичем Кафановым примерно в те же сроки, что велись переговоры по «Карабаху». От «Ростова» на словах было конкретное предложение по финансовым условиям. Но приняли решение, которое, на наш взгляд, будет более правильным для развития карьеры Андрея и возвращения на тот уровень, на котором он играл», – приводит слова Смирнова «РБ Спорт».

Ранее генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров сообщил, что 31-летний футболист подписал контракт с азербайджанской командой по схеме «1+1».

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Лунёв стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Байером». Всего за немецкий клуб он провёл три матча и пропустил четыре гола.

источник: «РБ-Спорт»
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