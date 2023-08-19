Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему Тикнизян не выйдет в старте на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причину, по которой защитник команды Наир Тикнизян не появится на поле с первых минут в матче 5-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 19 августа, на домашней арене «быков». Начало матча – 19:30 по московскому времени.

«Тикнизян приболел, нехорошо себя чувствовал, поэтому фактически пропустил недельный цикл. Нормально тренировался уже здесь. Но ничего, он готовится, посмотрим, вполне может сыграть сегодня», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Локомотив» идёт на девятой позиции с пятью очками.