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Валерий Кечинов: у «Спартака» великолепные шансы одержать победу над «Зенитом»

Мнение экс-футболиста красно-белых.
19 августа 2023 19:22
автор: Виталий Овсянников

49-летний российский экс-футболист Валерий Кечинов, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором его бывший клуб сыграет против «Зенита».

«У красно-белых отличные шансы обыграть победу! Ситуация располагает к этому. Даже несмотря на проблемы в обороне у «Спартака». Но игра в атаке вселяет надежду и уверенность в собственных силах. «Зенит» находится не в очень хорошем состоянии. После ухода Малкома у них надломилась игра. Уверен, что «Спартак» свои голы точно забьёт. Главное — не начудить в обороне и не допустить детских ошибок», — сказал Кечинов в интервью «Чемпионат».

Напомним, матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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