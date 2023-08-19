ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Руководство УЕФА опровергло возможность участия в Лиге чемпионов клуба из Саудовской Аравии

«Никаких обсуждений по этому поводу не было».
19 августа 2023 19:32
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 августа, издание Foot Mercato сообщает о том, что клубы Саудовской Аравии не будут допущены до участия в Лиге чемпионов УЕФА.

Согласно информации источника, руководители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что «никаких обсуждений по этому поводу не было». Отмечается, что включение клуба Саудовской Аравии в Лигу чемпионов может испортить отношения с Азиатской конфедерацией. Кроме того, эта идея не понравилась главе УЕФА Александеру Чеферину.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии хотят присоединиться к новой формуле турнира в сезоне-2024/25. Со следующего сезона в Лиге чемпионов будут участвовать 36 клубов, а формат турнира будет изменён.

источник: Foot Mercato
«Не залепили дырки». Федотов — о проблемах ЦСКА в текущем сезоне
Армейцы проиграли в 5-м туре РПЛ «Динамо».
19.08.2023 19:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стало известно, сколько болельщиков могут посетить матч «Спартак» — «Зенит» 
Игра состоится в Москве в воскресенье, 20 августа. 
19.08.2023 19:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Каштанова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 5-го тура РПЛ 
Гол Каштанова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 5-го тура РПЛ 
Игра прошла на «Ростех Арене» в Калининграде. 
19.08.2023 19:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Кечинов: у «Спартака» великолепные шансы одержать победу над «Зенитом»
Мнение экс-футболиста красно-белых.
19.08.2023 19:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему Тикнизян не выйдет в старте на матч с «Краснодаром»
Встреча российских команд состоится в субботу, 19 августа. 
19.08.2023 19:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Реале Сосьедад» рассказали, когда подпишут контракт с Захаряном
Игрок сборной России прошёл медосмотр перед трансфером.
19.08.2023 19:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Представитель Лунёва сообщил, что голкипер мог перейти в «Ростов» этим летом 
Сегодня стало известно, что россиянин подписал контракт с «Карабахом».
19.08.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в матче 2-го тура АПЛ
Счёт матча 3:1.
19.08.2023 18:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.