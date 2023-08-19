Руководство УЕФА опровергло возможность участия в Лиге чемпионов клуба из Саудовской Аравии

Сегодня, 19 августа, издание Foot Mercato сообщает о том, что клубы Саудовской Аравии не будут допущены до участия в Лиге чемпионов УЕФА.

Согласно информации источника, руководители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что «никаких обсуждений по этому поводу не было». Отмечается, что включение клуба Саудовской Аравии в Лигу чемпионов может испортить отношения с Азиатской конфедерацией. Кроме того, эта идея не понравилась главе УЕФА Александеру Чеферину.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии хотят присоединиться к новой формуле турнира в сезоне-2024/25. Со следующего сезона в Лиге чемпионов будут участвовать 36 клубов, а формат турнира будет изменён.