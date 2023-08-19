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Стало известно, сколько болельщиков могут посетить матч «Спартак» — «Зенит» 

Игра состоится в Москве в воскресенье, 20 августа. 
19 августа 2023 19:34
автор: Глеб Шевяков

Посещаемость матча 5-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» может составить около 34 тысячи футбольных фанатов. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Отметим, очная встреча футбольных клубов пройдёт завтра, 20 августа, на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча – 19:30 по московскому времени.

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает пятую строчку, имея в своём активе девять очков. «Зенит» находится на седьмом месте с семью очками.

источник: Чемпионат.com
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