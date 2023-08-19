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«Не залепили дырки». Федотов — о проблемах ЦСКА в текущем сезоне

Армейцы проиграли в 5-м туре РПЛ «Динамо».
19 августа 2023 19:39
автор: Максим Скороходов

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Динамо» (1:2) в 5-м туре РПЛ рассказал о проблемах красно-синих в текущем сезоне.

«Был очень короткий перерыв, пока ощущаем некий дисбаланс в составе. Мы чуть-чуть опоздали по времени, не залепили дырки. Плюс футболисты после тяжёлого сезона, двух недель не хватило на восстановление. Естественно, это накладывает отпечаток. Но ни в одном матче я не видел равнодушных. Всегда вижу команду, которая желает побеждать», — приводит пресс-служба армейцев слова главного тренера.

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. На счету ЦСКА девять очков и четвёртое место.

В следующем туре ЦСКА сыграет 25 августа в гостях с «Оренбургом». «Динамо» спустя день предстоит выездная встреча с «Рубином».

источник: ПФК ЦСКА
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