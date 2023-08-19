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Владимир Пономарёв — о дерби «Динамо» — ЦСКА: было два абсолютно разных тайма

Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.
19 августа 2023 19:44
автор: Виталий Овсянников

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв прокомментировал итоги столичного дерби.

«Было два абсолютно разных тайма. Жалко, что армейцы упустили победу, хотя играли очень неплохо. Во время первого тайма всё получалось, играли быстро, надёжно, плотненько взяли своих игроков. Во втором тайме уже подраспустились, тем более пропустили какой-то дурацкий гол в свои ворота. Это безобразие, уже на 46-й минуте получили. Конечно, во второй половине старались удержать инициативу, но ничего не получалось. Хотели сыграть хотя бы вничью. Поменяли многих игроков, Чалов простоял два тайма, непонятно почему. Ничего не создали после перерыва. А у динамовцев было несколько моментов на контратаках. В лучшем случае для ЦСКА игра была ничейной, но получилось так, что Заболотный сыграл рукой. Забил гол и подставил руку, ну куда ж это годится? Жалко, конечно, чего полез в оборону? Нечего ему было там делать, без него бы справились, было бы всё нормально. Ну, как получилось, так получилось. Игра была на равных условиях», — заявил Владимир Пономарёв в интервью «Советскому спорту».

Напомним, встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

источник: «Советский спорт»
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