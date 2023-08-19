Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением по поводу нынешней ситуации в турнирной таблице чемпионата России и выразил уверенность, что красно-синие и «Динамо» в дальнейшем выйдут на первые места.

Отметим, сегодня, 19 августа, бело-голубые на своём поле обыграли армейцев со счётом 2:1.

«Обязательно и «Динамо», и ЦСКА будут впереди. Ещё, конечно, «Зенит» и «Спартак». Эти команды будут на вершине. «Краснодар», «Урал» и прочие – временное явление, сейчас они набегаются, а дальше уже будет играть роль мастерство команды. Всё встанет на свои места», – заявил Пономарёв в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Добавим, в настоящее время «Урал» возглавляет турнирную таблице РПЛ, имея в своём активе 13 очков после пяти туров. «Краснодар» идёт на второй позиции с 12 баллами и в эти минуты проводит игру 5-го тура с «Локомотивом».