Футболист «Енисея» забил невероятный гол через себя от перекладины в Первой лиге

Подошёл к концу матч в рамках 6-го тура Первой лиги, в котором астраханский «Волгарь» принимал на своем поле красноярский «Енисей».

В первой половине встречи нападающий гостей Александр Канаплин забил фантастический гол в ворота соперника.

На 27-й минуте форвард «Енисея» принял мяч на грудь спиной к воротам и вторым касанием отправил мяч в ворот «Волгаря» через себя в падении. Отметим, что перед пересечением линии ворот мяч задел перекладину.

Матч завершился со счётом 2:2.