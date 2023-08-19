Футболист «Динамо» Лаксальт — после победы над ЦСКА: собираемся продолжать то, что мы начали

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт, переквалифицировавшийся в опорного хавбека, дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1) в 5-м туре РПЛ.

«Сегодня был очень тяжёлый матч, дерби. Для нас он складывался непросто, но очень радостно от того, что команда всё-таки сумела отыграться и победить. Мы выигрываем матчи и идём только вперёд. Это наш стиль работы. Сейчас собираемся продолжать то, что мы начали, показываем хорошую игру в последних матчах и хотим, чтобы всё так складывалось и дальше», — сказал Лаксальт корреспонденту «Советского спорта».

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. На счету ЦСКА девять баллов и четвёртое место.

В следующем туре ЦСКА сыграет 25 августа в гостях с «Оренбургом». «Динамо» на следующий день предстоит выездная встреча с «Рубином».