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Футболист «Динамо» Лаксальт — после победы над ЦСКА: собираемся продолжать то, что мы начали

Бело-голубые выиграли четвёртый матч подряд.
19 августа 2023 20:02
автор: Максим Скороходов, Никита Плохих

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт, переквалифицировавшийся в опорного хавбека, дал комментарий после победы над ЦСКА (2:1) в 5-м туре РПЛ.

«Сегодня был очень тяжёлый матч, дерби. Для нас он складывался непросто, но очень радостно от того, что команда всё-таки сумела отыграться и победить. Мы выигрываем матчи и идём только вперёд. Это наш стиль работы. Сейчас собираемся продолжать то, что мы начали, показываем хорошую игру в последних матчах и хотим, чтобы всё так складывалось и дальше», — сказал Лаксальт корреспонденту «Советского спорта».

Победа позволила «Динамо» подняться на третью строчку в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. На счету ЦСКА девять баллов и четвёртое место.

В следующем туре ЦСКА сыграет 25 августа в гостях с «Оренбургом». «Динамо» на следующий день предстоит выездная встреча с «Рубином».

источник: «Советский спорт»
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