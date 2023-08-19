Заслуженный мастер спорта СССР и бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о форме нападающего московского клуба Антона Заболотного в текущем сезоне.

«У него не такая и большая результативность, но он забивает. Заболотный опасен с обеих сторон поля. Он один сегодня боролся, всё хаяли его, а я говорю, что такой игрок нужен. Он безбашенный, без мозгов, может подставить голову в борьбе, ничего не боится, мне нравится, молодец. Такие футболисты нам нужны», – сказал Пономарёв в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Напомним, Заболотный является воспитанником академии ЦСКА. Он вернулся в состав армейцев в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет один миллион евро.