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«Он безбашеннный, без мозгов». Пономарёв — о выступлении Заболотного за ЦСКА

Российский форвард перешёл в армейский клуб в июле 2021 года. 
19 августа 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о форме нападающего московского клуба Антона Заболотного в текущем сезоне.

«У него не такая и большая результативность, но он забивает. Заболотный опасен с обеих сторон поля. Он один сегодня боролся, всё хаяли его, а я говорю, что такой игрок нужен. Он безбашенный, без мозгов, может подставить голову в борьбе, ничего не боится, мне нравится, молодец. Такие футболисты нам нужны», – сказал Пономарёв в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Напомним, Заболотный является воспитанником академии ЦСКА. Он вернулся в состав армейцев в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет один миллион евро.

источник: «Советский спорт»
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