«Альмерия» и мадридский «Реал» назвали стартовые составы на матч 2-го тура Ла Лиги

Стали известны стартовые составы «Альмерии» и мадридского «Реала» на очный матч команд во 2-м туре чемпионата Испании.

«Альмерия»: Максимилиану, Пубиль, Чуми, Гонсалес, Акьем, Баба, Робертоне, Аррибас, Суарес, Рамазани, Эмбара.

«Реал»: Лунин, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Встреча начнется в 20:30 мск на стадионе «Хуэгос Медитерранеос».

В 1-м туре Ла Лиги «Альмерия» проиграла дома «Райо Вальекано» (0:2), а «Реал» победил в гостях «Атлетик» (2:0).