ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Альмерия» и мадридский «Реал» назвали стартовые составы на матч 2-го тура Ла Лиги

Игра начнется в 20:30 мск.
19 августа 2023 20:17
автор: Максим Скороходов

Стали известны стартовые составы «Альмерии» и мадридского «Реала» на очный матч команд во 2-м туре чемпионата Испании.

«Альмерия»: Максимилиану, Пубиль, Чуми, Гонсалес, Акьем, Баба, Робертоне, Аррибас, Суарес, Рамазани, Эмбара.

«Реал»: Лунин, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Встреча начнется в 20:30 мск на стадионе «Хуэгос Медитерранеос».

В 1-м туре Ла Лиги «Альмерия» проиграла дома «Райо Вальекано» (0:2), а «Реал» победил в гостях «Атлетик» (2:0).

«Реал» отыгрался в матче с «Альмерией» после гола Беллингема
Бодрое начало.
19.08.2023 20:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сочи» обыгрывает «Ростов» после первого тайма
«Сочи» обыгрывает «Ростов» после первого тайма
Матч проходит на «Арене Фишт».
19.08.2023 20:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сочи» — «Ростов»: Джорджевич покинул поле на 42-й минуте 
Автор второго гола сочинцев был заменён из-за повреждения. 
19.08.2023 20:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Альмерия» открыла счёт в матче с мадридским «Реалом»
Неожиданное начало.
19.08.2023 20:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Краснодар» — «Локомотив»: Ахметов вывел хозяев вперёд в начале второго тайма
Мяч в ворота железнодорожников отправился на 46-й минуте. 
19.08.2023 20:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джорджевич увеличил преимущество «Сочи» в матче с «Ростовом»
Джорджевич увеличил преимущество «Сочи» в матче с «Ростовом»
Игра проходит на «Арене Фишт».
19.08.2023 20:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Российский голкипер Андрей Лунёв перешёл в «Карабах» 
Российский голкипер Андрей Лунёв перешёл в «Карабах» 
После завершения прошлого сезона футболист находился в статусе свободного агента. 
19.08.2023 20:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» открыл счёт в матче с «Ростовом» после гола Крамарича
Игра проходит на «Арене Фишт».
19.08.2023 20:23
Футбол
«Краснодар» играет вничью с «Локомотивом» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ 
«Краснодар» играет вничью с «Локомотивом» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ 
Встреча проходит на домашнем стадионе краснодарского клуба. 
19.08.2023 20:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.