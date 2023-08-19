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«Краснодар» играет вничью с «Локомотивом» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ 

Встреча проходит на домашнем стадионе краснодарского клуба. 
«Краснодар» играет вничью с «Локомотивом» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ 
19 августа 2023 20:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

Завершился первый тайм матча 5-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» играет дома против «Локомотива».

Отметим, что в первой половине встречи командам не удалось открыть счёт – 0:0.

«Быки» превзошли своего соперника по общему количеству ударов (8-4) и по показателю нанесённых ударов в створ (2-1). Владение мячом оказалось равным (50 на 50).

По итогам четырёх туров РПЛ «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице (12 очков). «Локомотив» располагается на девятой строчке (5 очков).

источник: «Советский спорт»
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