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Российский голкипер Андрей Лунёв перешёл в «Карабах» 

После завершения прошлого сезона футболист находился в статусе свободного агента. 
Российский голкипер Андрей Лунёв перешёл в «Карабах» 
19 августа 2023 20:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Карабах» объявил о заключении контракта с вратарём Андреем Лунёвым. Об этом сообщает пресс-служба «скакунов».

Ранее генеральный менеджер азербайджанской команды Асиф Аскеров рассказал, что россиянин подписал трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Лунёв стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Байером». Всего за немецкий клуб он провёл три матча и пропустил четыре гола. Ранее в карьере он играл в составе «Зенита» и «Уфы».

источник: ФК «Карабах»
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