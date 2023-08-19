Российский голкипер Андрей Лунёв перешёл в «Карабах» 

«Карабах» объявил о заключении контракта с вратарём Андреем Лунёвым. Об этом сообщает пресс-служба «скакунов».

Ранее генеральный менеджер азербайджанской команды Асиф Аскеров рассказал, что россиянин подписал трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Лунёв стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Байером». Всего за немецкий клуб он провёл три матча и пропустил четыре гола. Ранее в карьере он играл в составе «Зенита» и «Уфы».