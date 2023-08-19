Стало известно, на какой срок Арсен Захарян подпишет контракт с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад». Об этом сообщает «Бронтозябра».

Как утверждает источник, 20-летний хавбек подписал трудовое соглашение с испанской командой на шесть лет.

Ранее появилась информация, что россиянин уже прошёл медицинское обследование в Испании для завершения сделки.

Добавим, за свою карьеру в московском «Динамо» Захарян сыграл 89 матчей за основную команду, забил 19 голов и отдал 25 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.