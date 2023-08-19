«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» во 2-м туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 2-го тура АПЛ проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

За хозяев на 50-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Сарр, а на 83-й - игрок обороны Бен Дэвис.

Ранее «шпоры» сыграли в гостях вничью с «Брентфордом» (2:2), а «красные дьяволы» победили «Вулверхэмптон».

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «МЮ» примет «Ноттингем Форест».

АПЛ

2-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – 2:0 (0:0)

Голы: Сарр, 50; Дэвис, 83