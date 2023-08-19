«Краснодар» упустил победу над «Локомотивом» в матче 5-го тура РПЛ  

«Краснодар» на своём поле не смог обыграть «Локомотив» в матче 5-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 1:1 .

В составе хозяев поля забитым мячом отметился полузащитник Ильзат Ахметов на 47-й минуте. За гостей забил гол Антон Миранчук в добавленное время ко второму тайму.

На 22-й минуте матча хавбек чёрно-зелёных Эдуард Сперцян не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Краснодар» набирает 13 очков и вновь возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» находится на девятом месте, имея в своём активе 6 очков.

РПЛ.

5-й тур.

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:1 (0:0)

Гол: Ахметов, 47 – Миранчук, 90+7.